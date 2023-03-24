Россиянина задержали на границе с Эстонией из-за монет в рюкзаке

Россиянин привез из Эстонии 69 монет с нацистским орлом и попался при досмотре на таможне

Сотрудники Кингисеппской таможни задержали россиянина, который попытался тайно пронести монеты с нацистской символикой через пешеходный пункт пропуска Ивангород. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы.

Отмечается, что мужчина прибыл на пограничный пункт Ленинградской области из Эстонии. Россиянин спрятал в рюкзак черный полиэтиленовый пакет с незадекларированными монетами стран Европы и Азии конца XIX века и попался сотрудникам таможни во время досмотра личных вещей.

«Всего 865 незадекларированных монет, на 69 из которых отчеканен имперский орел нацистской Германии, держащий в когтях свастику», — говорится о привезенных монетах в сообщении.

По словам россиянина, монеты являются частью его личной коллекции, перепродавать ценности он не собирался. Также в свое оправдание мужчина заявил, что не знал об ограничениях на ввоз вещей со свастикой и необходимости декларировать предметы нумизматики.

Монеты были изъяты и направлены на экспертизу, россиянину грозит возбуждение дела об административном правонарушении.

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