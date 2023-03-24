Главный свидетель гибели россиянина в полицейской машине скончался

В Нижнем Тагиле скончался главный свидетель гибели задержанного Шамрина в машине полиции

В Нижнем Тагиле скончался главный свидетель по делу о гибели в полицейской машине 44-летнего Сергея Шамрина, задержанного за мелкое хулиганство. Об этом сообщает портал Е1.RU.

Максим Соловов умер в комнате друга в общежитии, куда пришел отдать долг. По одной из версий, мужчину отравили. В региональном управлении Следственного комитета России рассказали, что по факту проводится проверка, однако, по предварительным данным, смерть не носит криминальный характер.

29 января Соловов находился в отсеке для задержанных, куда полицейские погрузили Шамрина, и видел, как тот умирал. Вскрытие показало, что у Шамрина сломался шейный позвонок. По факту было возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышении полномочий»). Двоих полицейских арестовали.

По данным правоохранителей, охранник психиатрической больницы вызвал группу немедленного реагирования, чтобы успокоить Шамрина. Тот в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош. Полицейские осуществили жесткое задержание мужчины и поместили его автозак, а когда приехали в отделение и открыли дверцы машины, обнаружили Шамрина мертвым. Близкие погибшего усомнились в версии правоохранителей, заявив, что тот не был пьян и не дебоширил.