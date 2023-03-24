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09:08, 24 марта 2023Путешествия

Стюардесса заподозрила семью туристов в терроризме после одной просьбы

Индийскую семью не пустили в самолет Jetstar до Бали после просьбы о повышении класса

Фото: Jens Kalaene / dpa / Globallookpress.com

Группа индийских туристов не смогла попасть на свой рейс до Бали из-за стюардессы, которая заподозрила отца семейства в терроризме из-за внешности. Такие выводы она сделала после одной просьбы мужчины, передает Daily Mail.

Уточняется, что Гарри Сингх (Harry Singh) собирался вылететь на индонезийский остров с родными из австралийского Брисбена. В месте назначения семья намеревалась отпраздновать день рождения годовалой дочери. Подойдя к стойке регистрации в день вылета, мужчина попросил повысить им класс обслуживания в самолете, а также предоставить люльку для ребенка.

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Пассажир отметил, что в просьбе им было отказано, после чего на выходе на посадку стюардесса якобы заявила: «Уберите отсюда этого человека, похожего на террориста». Бортпроводница Jetstar обращалась с такими словами к отцу Сингха. «У меня не было слов, я просто сломался», — вспоминает турист после того, как их не пустили на рейс.

В авиакомпании отрицают случившееся, заявив, что Сингха и его отца никто не оскорблял, а сам он вел себя неподобающе и грубил сотрудникам. Кроме того, в Jetstar заключили, что мужчине не предоставили люльку, поскольку он заранее ее не запросил.

«Пассажиру и его семье было отказано в посадке после того, как они оскорбили наш экипаж», — рассказали представители перевозчика.

Ранее на рейсе авиакомпании Delta Air Lines пассажира-хасида выгнали из самолета со словами «у ваших всегда тонны багажа». Виновную в этом бортпроводницу обвинили в сети в дискриминации евреев.

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Зарина Дзагоева
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