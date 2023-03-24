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10:06, 24 марта 2023Из жизни

Тигр растерзал двух собиравших валежник женщин

My Republica: в Непале тигр убил двух женщин, отправившихся в лес за дровами

Фото: Clovis Wood Photography / Unsplash

Тигр убил двух женщин, которые собирали валежник в районе непальского города Бардия. Об этом сообщает издание My Republica.

Нападение произошло в лесу на границе Непала и Индии, куда Самундри Будха Чхетри и Дхансари Гурунг отправились за дровами. Обе пострадавшие погибли. Одной из них было 55 лет, другой — 50 лет.

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На место происшествия приехали представители местного Управления лесных ресурсов и полиция Непала. Растерзанные тела жертв хищника были обнаружены и доставлены в больницу города Бардия для проведения вскрытия.

Ранее сообщалось, что в деревне вблизи индийского города Сидхи, штат Мадхья-Прадеш, тигр убил собиравшую валежник женщину на глазах у ее подруг. За 20 дней до этого тигр напал на другую женщину.

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Алиса Дмитриева
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