Тигр растерзал двух собиравших валежник женщин

My Republica: в Непале тигр убил двух женщин, отправившихся в лес за дровами

Тигр убил двух женщин, которые собирали валежник в районе непальского города Бардия. Об этом сообщает издание My Republica.

Нападение произошло в лесу на границе Непала и Индии, куда Самундри Будха Чхетри и Дхансари Гурунг отправились за дровами. Обе пострадавшие погибли. Одной из них было 55 лет, другой — 50 лет.

На место происшествия приехали представители местного Управления лесных ресурсов и полиция Непала. Растерзанные тела жертв хищника были обнаружены и доставлены в больницу города Бардия для проведения вскрытия.

Ранее сообщалось, что в деревне вблизи индийского города Сидхи, штат Мадхья-Прадеш, тигр убил собиравшую валежник женщину на глазах у ее подруг. За 20 дней до этого тигр напал на другую женщину.