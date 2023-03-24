Глава Евросовета порассуждал о необходимых поставках Украине

Глава Евросовета Мишель: Брюссель считает, что Киеву необходимо еще больше оружия

Председатель Европейского совета Шарль Мишель порассуждал о том, какие поставки необходимы Украине. Его слова передает ТАСС.

По словам Мишеля, вопрос о поставках Киеву самолетов должны решать страны Евросоюза. Однако Брюссель считает, что Украине необходимо поставить еще больше оружия. «В целом это не секрет, что мы считаем, что Киеву нужно больше поддержки и больше военной техники», — заявил он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ежедневный расход снарядов на Украине превышает уровень их производства в странах Запада. По его словам, в настоящее время бои были настолько интенсивными, что Украина использовала от четырех до семи тысяч артиллерийских снарядов ежедневно.