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00:23, 24 марта 2023Мир

Глава Евросовета порассуждал о необходимых поставках Украине

Глава Евросовета Мишель: Брюссель считает, что Киеву необходимо еще больше оружия
Шарль Мишель

Шарль Мишель. Фото: Pool / Global Look Press

Председатель Европейского совета Шарль Мишель порассуждал о том, какие поставки необходимы Украине. Его слова передает ТАСС.

По словам Мишеля, вопрос о поставках Киеву самолетов должны решать страны Евросоюза. Однако Брюссель считает, что Украине необходимо поставить еще больше оружия. «В целом это не секрет, что мы считаем, что Киеву нужно больше поддержки и больше военной техники», — заявил он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ежедневный расход снарядов на Украине превышает уровень их производства в странах Запада. По его словам, в настоящее время бои были настолько интенсивными, что Украина использовала от четырех до семи тысяч артиллерийских снарядов ежедневно.

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Марина Совина
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