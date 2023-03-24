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05:42, 24 марта 2023Бывший СССР

Российские войска уничтожили украинских диверсантов на купянском направлении

Российские военные уничтожили две украинские диверсионные группы в Харьковской области

Фото: Globallookpress.com

Российские военнослужащие уничтожили две украинские разведывательно-диверсионные группы, которые были обнаружены в Харьковской области на Купянском направлении. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки «Запад» Евгений Половодов. Его слова передает РИА Новости.

Отмечается, что уничтоженные группы были из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад. Также расчеты орудий «Гиацинт» сорвали переброску резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Двуречного в Купянском районе. Кроме этого, батарея 120-миллиметровых минометов «Сани» уничтожила склад боеприпасов ВСУ в районе Кисловки.

Екатерина Подвигина
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