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13:44, 24 марта 2023Россия

В Минобороны заявили об осведомленности НАТО о вреде боеприпасов с ураном

Минобороны России: в НАТО хорошо осведомлены о последствиях применения снарядов с ураном
СюжетМинобороны:

Фото: U. S. Army

Участникам военного блока НАТО хорошо известно о негативных последствиях применения боеприпасов с обедненным ураном. Об этом заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, тезисы выступления которого опубликовал Telegram-канал Минобороны России.

По его словам, Запад «прекрасно знает» о вреде боеприпасов с урановым сердечником как для населения, так и для экологии.

Кириллов отметил, что в 1994 году Институт экологической политики армии США в докладе указал на невозможность снижения токсичности обедненного урана. При этом в отчете говорилось, что очистка территории после применения боеприпасов этого типа «крайне затруднена», добавил начальник войск РХБЗ.

Помимо этого, Кириллов привел отрывок доклада научного общества Британии от 2001 года о вреде боеприпасов с обедненным ураном. Согласно документу, применение таких снарядов спровоцировало у населения ряд онкологических заболеваний, в первую очередь — рак легких.

21 марта министр обороны Британии Аннабель Голди анонсировала поставку Украине партии снарядов с обедненным ураном. Вместе с ними Лондон передаст Киеву роту танков Challenger 2. Боеприпасы с обедненным ураном обладают повышенной бронебойностью.

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Алан Босиков
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