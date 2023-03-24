В Минобороны заявили об осведомленности НАТО о вреде боеприпасов с ураном

Минобороны России: в НАТО хорошо осведомлены о последствиях применения снарядов с ураном

Участникам военного блока НАТО хорошо известно о негативных последствиях применения боеприпасов с обедненным ураном. Об этом заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, тезисы выступления которого опубликовал Telegram-канал Минобороны России.

По его словам, Запад «прекрасно знает» о вреде боеприпасов с урановым сердечником как для населения, так и для экологии.

Кириллов отметил, что в 1994 году Институт экологической политики армии США в докладе указал на невозможность снижения токсичности обедненного урана. При этом в отчете говорилось, что очистка территории после применения боеприпасов этого типа «крайне затруднена», добавил начальник войск РХБЗ.

Помимо этого, Кириллов привел отрывок доклада научного общества Британии от 2001 года о вреде боеприпасов с обедненным ураном. Согласно документу, применение таких снарядов спровоцировало у населения ряд онкологических заболеваний, в первую очередь — рак легких.

21 марта министр обороны Британии Аннабель Голди анонсировала поставку Украине партии снарядов с обедненным ураном. Вместе с ними Лондон передаст Киеву роту танков Challenger 2. Боеприпасы с обедненным ураном обладают повышенной бронебойностью.