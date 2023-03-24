Избежавший санкций российский миллиардер покинул бюро правления РСПП

РБК: владелец НЛМК Владимир Лисин вышел из бюро правления РСПП по личному заявлению

Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин покинул бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по личному заявлению еще 31 января. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с решением съезда организации, состоявшегося на прошлой неделе, сообщает РБК.

По словам другого собеседника издания, именно на место Лисина был выбран гендиректор КамАЗа Сергей Когогин. О его членстве в бюро правления во время съезда говорил президент РСПП Александр Шохин. При этом источник в РСПП утверждает, что Лисин сохранил пост председателя налогового комитета объединения.

Лисин остается одним из немногих состоятельных людей России, которые избежали санкций. В 2022 году, по версии Forbes, с состоянием 18,4 миллиарда долларов он возглавил рейтинг богатейших бизнесменов страны. По данным EU Observer, причиной его отсутствия в санкционном списке являются предприятия группы НЛМК, расположенные в Бельгии, Франции и США.

Его сменщик в бюро правления находится под санкциями Великобритании, США, Канады и Японии с 2022 года. КамАЗ он возглавил в 2002 году, также Когогин входит совет директоров «АвтоВАЗа».

Ранее РБК утверждал, что из правления РСПП намерены выйти более 15 бизнесменов, в том числе владелец Crocus Group Араз Агаларов, совладелец USM Алишер Усманов, экс-вице-президент и совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун, экс-глава «Сибура» Дмитрий Конов и другие. Все они не участвовали в съезде.

Мероприятие стало первой с 24 февраля 2022 года встречей президента страны Владимира Путина с представителями бизнеса. В нем он объявил, что российская экономика будет развиваться по новой модели, а министр финансов Антон Силуанов призвал предпринимателей не жалеть денег на добровольные взносы в бюджет.