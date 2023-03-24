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21:10, 24 марта 2023Среда обитания

В США продадут пентхаус с мебелью Джанни Версаче

Пентхаус с мебелью дизайнера Джанни Версаче выставили на продажу в Нью-Йорке за $10 млн
Джанни Версаче

Джанни Версаче. Фото: AP

В США появилась возможность купить пентхаус с мебелью, которой владел ныне покойный итальянский дизайнер Джанни Версаче. Объект выставили на продажу за 10 миллионов долларов (около 773 миллионов рублей), сообщает New York Post.

Дом располагается недалеко от парка Мэдисон сквер в Нью-Йорке. Площадь жилья составляет более 325 квадратных метров, а площадь участка — 111 «квадратов». Внутрь пентхауса с четырьмя спальнями и четырьмя ванными можно попасть с помощью частного лифта, запирающегося на ключ.

Помещения обставлены диванами, стульями, столами и коврами, в прошлом принадлежавшими основателю дома моды Versace. Отмечается, что при желании пентхаус можно купить без мебели.

В апреле 2022 года Нью-Йорке выставили на продажу принадлежавший Джанни Версаче особняк. Нынешние владельцы недвижимости попросили за объект 70 миллионов долларов. Сам модельер купил дом в 1995 году за 7,5 миллиона долларов. Площадь жилья составляет 1,3 тысячи квадратных метров, в нем шесть этажей, на которых располагаются 17 комнат.

Александра Качан
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