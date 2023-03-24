Очевидица рассказала о начале пожара в «Зимней вишне»

Инструктор активити-парка рассказала, как спасала детей из загоревшейся «Зимней вишни»

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» в марте 2018 года, в котором погибли 60 человек, начался в яме с поролоновыми кубиками в активити-парке «Круча», в которой в тот момент находились дети. Очевидица происшествия Катарина Легенза, работавшая там инструктором, рассказала «Ленте.ру», что огонь распространялся очень быстро, но им удалось спасти детей.

Пожар начался из-за того, что в детском батутном парке оплавилась одна из ламп, горящий пластик с которой попал на поролоновые кубики и поджег их.

Я не могла даже представить, что поролоновые кубики могут так гореть Катарина Легенза инструктор активити-парка «Круча»

Катарина сразу позвала напарницу, которая побежала искать воду или огнетушитель, а они с коллегой начали вытаскивать из ямы с горящим поролоном детей. Им удалось спасти двух мальчиков и девочку.

Поняв, что потушить яму своими силами невозможно, Легенза отправилась на помощь детям, пристегнутым к страховочному тросу веревочной трассы на высоте около двух метров. Отцепить трос можно было только на одной из четырех платформ между двумя ее участками. «Я говорила, чтобы они отцеплялись и спрыгивали оттуда, ловила их внизу. К кому-то мне пришлось забираться наверх, чтобы помочь», — рассказала Легенза.

Пока инструкторы спасали гостей детского парка, другие посетители не знали о возгорании — пожарная сигнализация не включилась, так как из-за частых ложных срабатываний была отключена за неделю до трагедии. Кроме того, на четвертом этаже «Зимней вишни» отсутствовала система пожаротушения. При этом почти все аварийные выходы торгового центра, кроме одного, были заблокированы.

Пока пожар разгорался, в кинозалах продолжали показывать фильмы

В ТРК были три кинозала — синий, желтый и красный. Там продолжали показывать кино. Первый человек предупредил зрителей синего кинозала об опасности на 51-й секунде пожара. Однако показ не остановили, и люди не расслышали криков билетерши из-за громкого звука.

Посетители синего и желтого залов начали выбегать только спустя почти полторы минуты после начала возгорания. Примерно в это же время дым из активити-парка достиг дверей красного зала кинотеатра. Зрители выглянули из него, когда коридор уже был объят дымом, и они не увидели бегущих к лестнице людей, а из-за грохота фильма не услышали их. В итоге пятеро мужчин из красного зала решили закрыть двери, чтобы дым не попал внутрь, и ждать спасателей.

Первые звенья пожарных прибыли к «Зимней вишне» только через 13 минут после начала возгорания. Жертвами пожара стали 60 человек, большинство из которых — дети.

По факту произошедшего было возбуждено четыре уголовных дела в отношении пятнадцати фигурантов. Сейчас в суде продолжается рассмотрение четвертого дела, обвиняемыми по которому проходят бывший глава регионального МЧС Александр Мамонтов и подчиненный ему бывший начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Григорий Терентьев.

Первые приговоры по делу о пожаре были вынесены осенью 2021 года. Гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок была осуждена на 13 лет и 6 месяцев, директор компании «Системный интегратор», обслуживавшей противопожарную сигнализацию, Игорь Полозиненко получил 6 лет и 6 месяцев заключения, его подчиненный, инженер Александр Никитин, который отключил сигнализацию 19 марта, 5 лет и 6 месяцев.