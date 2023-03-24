Российские врачи спасли пенсионерку с внутримозговым кровоизлиянием

Подмосковные врачи спасли женщину с разрывом аневризмы и внутримозговым кровоизлиянием

Врачи в подмосковном Долгопрудном спасли жизнь 60-летней женщины с разрывом аневризмы на средней мозговой артерии и внутримозговым кровоизлиянием. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Пенсионерка поступила в больницу в тяжелом состоянии. У нее была нарушена речь, она не узнавала близких и плохо ориентировалась в пространстве. Диагнозы медиков были неутешительны — такое состояние могло привести к летальному исходу.

В срочном порядке была выполнена трепанацию черепа, при помощи специального инструмента врачи откачали кровь из головного мозга. Затем микрохирургическим способом пережали стенку поврежденного кровеносного сосуда. «Сложность операции заключалась в том, что от основания мозговой артерии отходили ветви, которые нельзя было задевать, так как это грозило нарушением кровоснабжения мозга в других его областях», — цитирует пресс-служба заведующего отделением нейрохирургии Павла Савинкова.

Операция длилась два часа и прошла успешно и заняла два часа. Сейчас женщина чувствует себя хорошо, она снова может разговаривать и полноценно двигаться. Пенсионерку уже выписали из больницы под наблюдение участкового невролога.

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