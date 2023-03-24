Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:27, 24 марта 2023Бывший СССР

В ДНР обвинили Запад в подталкивании Киева к контрнаступлению

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что Запад подталкивает Украину к контрнаступлению
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Представители Запада подталкивают Украину к решению провести контрнаступление. С таким обвинением выступил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Мы видим, что Запад, в частности Америка, подталкивает сейчас киевский режим на то, чтобы они шли в контрнаступление», — сказал он. Пушилин отметил, что руководство республики уже видит, как Киев к этому готовится. По его словам, Украина перебрасывает дополнительные резервы и технику на линию боевого соприкосновения.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о подготовке украинской армией наступления в Запорожской области. Он уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают дополнительные резервы и бронетехнику в район города Орехова.

Как утверждает Рогов, бойцы ВСУ готовят прорыв через разведку боем. Он предположил, что наступление может произойти в ближайшие дни, судя по темпам переброски и усилению группировки. Украинских военных готовятся встретить во всеоружии в Запорожской области, подчеркнул он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
В ДНР обвинили Запад в подталкивании Киева к контрнаступлению
Норвежскому поставщику оружия перестало хватать энергии из-за TikTok
Ученые пообещали полярное сияние в небе над Москвой
Минспорта Украины прокомментировало возвращение россиян на турниры
Злодейка из «Женщины-Халка» сравнила свою сексуальную жизнь с «Голодными играми»
Россиянка плюнула в Вечный огонь и попала под следствие
Возле ТЭЦ-20 в Москве нашли снаряд времен Великой Отечественной войны
Польские шахтеры принесли гроб с портретом Греты Тунберг к зданию ЕС
Бывшего сотрудника МВД осудили на семь лет за пьяное смертельное ДТП
Певица Alyona Poli рассказала о трудностях своей творческой карьеры
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.