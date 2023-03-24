Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:38, 24 марта 2023Из жизни

Зебра сбежала из зоопарка и три часа бродила по улицам города

The Korea Times: в Южной Корее зебра сбежала из зоопарка и три часа бродила по улицам

В Сеуле, Южная Корея, зебра по кличке Серо сбежала из вольера в зоопарке Seoul Children's Grand Park и бродила по улицам города в течение трех часов. Об этом сообщает The Korea Times.

Зебра сломала деревянное ограждение вокруг вольера и оказалась на свободе в четверг, 23 марта. Удивленные местные жители разместили множество фотографий и видео животного, которое носилось по улицам, в социальных сетях.

Сотрудники зоопарка, а также работники местной пожарной службы и полиции пытались поймать сбежавшую зебру более трех часов. В конце концов животное окружили, а затем ввели ему миорелаксанты — лекарственные средства, снижающие тонус скелетной мускулатуры. После этого Серо поместили в грузовой автомобиль и вернули в зоопарк. По словам официальных лиц, в результате инцидента никто не пострадал.

Материалы по теме:
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно» Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно»Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
31 декабря 2021
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта 2017

Отмечается, что зебра стала неуправляемой после смерти родителей. Животное нередко отказывалось заходить в свой загон и дралось с кенгуру по соседству. Представитель Seoul Children's Grand Park заявил, что сотрудники зоопарка сделают все возможное для предотвращения возможных побегов и обеспечат безопасность Серо.

Ранее сообщалось, что в США семь овец спаслись от смерти, сбежав со скотобойни, и обрели новый дом. Теперь животные находятся в приюте и могут счастливо провести остаток жизни.

Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
В ДНР обвинили Запад в подталкивании Киева к контрнаступлению
Норвежскому поставщику оружия перестало хватать энергии из-за TikTok
Ученые пообещали полярное сияние в небе над Москвой
Минспорта Украины прокомментировало возвращение россиян на турниры
Злодейка из «Женщины-Халка» сравнила свою сексуальную жизнь с «Голодными играми»
Россиянка плюнула в Вечный огонь и попала под следствие
Возле ТЭЦ-20 в Москве нашли снаряд времен Великой Отечественной войны
Польские шахтеры принесли гроб с портретом Греты Тунберг к зданию ЕС
Бывшего сотрудника МВД осудили на семь лет за пьяное смертельное ДТП
Певица Alyona Poli рассказала о трудностях своей творческой карьеры
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.