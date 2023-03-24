Зебра сбежала из зоопарка и три часа бродила по улицам города

The Korea Times: в Южной Корее зебра сбежала из зоопарка и три часа бродила по улицам

В Сеуле, Южная Корея, зебра по кличке Серо сбежала из вольера в зоопарке Seoul Children's Grand Park и бродила по улицам города в течение трех часов. Об этом сообщает The Korea Times.

Зебра сломала деревянное ограждение вокруг вольера и оказалась на свободе в четверг, 23 марта. Удивленные местные жители разместили множество фотографий и видео животного, которое носилось по улицам, в социальных сетях.

Сотрудники зоопарка, а также работники местной пожарной службы и полиции пытались поймать сбежавшую зебру более трех часов. В конце концов животное окружили, а затем ввели ему миорелаксанты — лекарственные средства, снижающие тонус скелетной мускулатуры. После этого Серо поместили в грузовой автомобиль и вернули в зоопарк. По словам официальных лиц, в результате инцидента никто не пострадал.

Отмечается, что зебра стала неуправляемой после смерти родителей. Животное нередко отказывалось заходить в свой загон и дралось с кенгуру по соседству. Представитель Seoul Children's Grand Park заявил, что сотрудники зоопарка сделают все возможное для предотвращения возможных побегов и обеспечат безопасность Серо.

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