Экс-советник Пентагона Макгрегор обвинил Зеленского в просчетах при обороне Артемовска

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского в просчетах при обороне Артемовска (украинское название — Бахмут). В ролике на своем YouTube-канале Макгрегор обвинил Киев в создании ловушки для бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Украинцы бросают туда еще больше военных. Их уничтожение в огненной ловушке продолжится до тех пор, пока Киев подпитывает это направление», — сказал бывший высокопоставленный военный.

При этом Макгрегор не дал точных прогнозов относительно сроков падения Артемовска. Вместе с тем он признал, что Россия проводит достаточно массированное наступление на территории Украины.

Ранее Макгрегор заявлял, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США проводит тайную операцию на Украине, заключающуюся в переправке в страну американских наемников. По его словам, эти наемники спонсируются ЦРУ через фиктивные организации.