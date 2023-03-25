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17:55, 25 марта 2023Интернет и СМИ

В США раскритиковали Зеленского за оборону Артемовска

Экс-советник Пентагона Макгрегор обвинил Зеленского в просчетах при обороне Артемовска

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского в просчетах при обороне Артемовска (украинское название — Бахмут). В ролике на своем YouTube-канале Макгрегор обвинил Киев в создании ловушки для бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Украинцы бросают туда еще больше военных. Их уничтожение в огненной ловушке продолжится до тех пор, пока Киев подпитывает это направление», — сказал бывший высокопоставленный военный.

При этом Макгрегор не дал точных прогнозов относительно сроков падения Артемовска. Вместе с тем он признал, что Россия проводит достаточно массированное наступление на территории Украины.

Ранее Макгрегор заявлял, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США проводит тайную операцию на Украине, заключающуюся в переправке в страну американских наемников. По его словам, эти наемники спонсируются ЦРУ через фиктивные организации.

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Олег Давыдов
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