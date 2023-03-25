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15:50, 25 марта 2023Мир

В Великобритании назвали перспективы войны с Россией

Британский генерал Бэрронс: Путин должен предупредить нас о нападении за 5-10 лет

Фото: Oleg Popov / Reuters

Если Россия захочет напасть на Великобританию, президент России Владимир Путин должен будет предупредить Лондон об этом за пять-десять лет, чтобы у британцев были шансы на победу. Таким мнением в беседе с Daily Mail поделился экс-командующий объединенными войсками страны генерал в отставке сэр Ричард Бэрронс, также назвавший другие перспективы войны с Россией.

Свое мнение Бэрронс объяснил тем, что на протяжении десятилетий британская армия продолжает ослабевать, а ее финансирование постоянно сокращается. Он добавил, что если во времена холодной войны Лондон был готов ответить на внешнюю агрессию в течение четырех часов, то теперь армия обескровлена до такой степени, что без срочных инвестиций ей будет трудно защищать страну.

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«Россия явно рассержена и перевооружается, поэтому их боеспособность будет восстановлена, и, когда стрельба в Украине прекратится, Россия возложит вину за результат на нас, — сказал Бэрронс. — Мы уже находимся в конфронтации с Россией, но почему-то ничего не предпринимаем в связи с этим. Теперь нам потребуется уведомление о внезапном нападении России за пять-десять лет, чтобы справиться с ним».

Он также поделился своими подсчетами, которые гласят, что у Британии имеется лишь 137 тысяч военнослужащих, 227 танков и 5 тысяч единиц бронетехники против 1,35 миллиона человек личного состава, почти 12,5 тысячи танков и более 30 тысяч бронемашин у России.

Тем временем бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил, что крах Украины в нынешнем конфликте неизбежен из-за острой нехватки боеприпасов в ВСУ. Это может спровоцировать страны Запада, в частности США, на определенные действия — к примеру, на прямой конфликт с Россией.

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Олег Давыдов
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