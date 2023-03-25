Бегущий за бросившим его бронетранспортером боец ВСУ попал на видео

«Военное дело» показало видео с бойцом ВСУ, бегущим за бросившим его бронетранспортером

Бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросили на поле боя и заставили бежать за уезжающим бронетранспортером, один из них попал на видео, которое показало издание «Военное дело» в своем Telegram-канале.

Кадры сняты российским беспилотником на одном из участков в зоне специальной военной операции (СВО). Украинские военные погрузились в американский БТР M113 и решили быстро покинуть поле боя. Когда боевая машина тронулась, за ней выбежали оставшиеся бойцы, но не смогли ее догнать.

Одному украинцу удалось остановить БТР на дороге, но из-за крепко закрытой двери он не смог в него залезть. Через несколько секунд американский M113 резко поехал вперед, а военному пришлось бежать по дороге за ним.

Ранее появилось видео, на котором раненый в ногу украинский военный попросил помощи у оператора российского дрона, снимавшего его в этот момент. Бойцы ВСУ бросили на поле боя сослуживца, получившего серьезное ранение ноги. Его эвакуировали российские военные.