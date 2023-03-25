Российские войска уничтожили Bayraktar TB2 в зоне спецоперации

Минобороны отчиталось об уничтожении 11 беспилотников, в том числе одного Bayraktar TB2

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов, в том числе Bayraktar TB2, в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом в субботу, 25 марта, журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным министерства, беспилотники были уничтожены в районах населенных пунктов Токмак, Ивановка Запорожской области, Коломыйчиха Луганской Народной Республики, Никольское, Краматорск, Кирилловка и Владимировка Донецкой Народной Республики.

«Средствами противовоздушной обороны перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и одна противорадиолокационная ракета HARM», — уточнили в оборонном ведомстве.

Накануне ВСУ потеряли до 125 человек убитыми на краснолиманском направлении. Уточняется, что по позициям противника в Луганской и Донецкой народных республиках отработали военнослужащие Центральной группировки российских войск.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.