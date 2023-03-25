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14:17, 25 марта 2023Россия

Российские войска уничтожили Bayraktar TB2 в зоне спецоперации

Минобороны отчиталось об уничтожении 11 беспилотников, в том числе одного Bayraktar TB2
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов, в том числе Bayraktar TB2, в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом в субботу, 25 марта, журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным министерства, беспилотники были уничтожены в районах населенных пунктов Токмак, Ивановка Запорожской области, Коломыйчиха Луганской Народной Республики, Никольское, Краматорск, Кирилловка и Владимировка Донецкой Народной Республики.

«Средствами противовоздушной обороны перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и одна противорадиолокационная ракета HARM», — уточнили в оборонном ведомстве.

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Никита Абрамов
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