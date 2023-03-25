Саудовский телеканал высмеял Байдена

NYP: саудовский телеканал MBC изобразил президента США Байдена шутом в своей пародии

Саудовский телеканал MBC показал пародию на президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис, в которой американского лидера высмеяли, изобразив «незадачливым шутом». Об этом пишет New York Post (NYP).

На кадрах «Байден» за трибуной в Белом доме на фоне флагов отдает честь, затем отходит в сторону и протягивает руку в пустоту. На найдя, кому пожать руку, «президент» поворачивается к флагам, где также никого нет, и приветственно машет рукой. После это он пытается еще раз пожать руку пустоте.

После этого в кадре появляется взволнованная «Харрис». Она подзывает «Байдена», после чего они «позируют» перед камерой, пожимая друг другу руки. При этом после «Байден» вновь оборачивается к флагам и протягивает руку, а «Харрис» пытается удержать его на месте.

Как отмечает издание, это вторая опубликованная саудовским MBC пародия на американского президента.

Ранее Джо Байден перепутал Канаду с Китаем во время выступления перед канадским парламентом. В конце декабря американский журнал Newsweek представил список наиболее крупных ошибок, которые допустил американский лидер в 2022 году. Первой из восьми ошибок президента США в 2022 году журнал назвал оговорку, когда он перепутал украинцев и иранцев, что «быстро стало вирусным».

