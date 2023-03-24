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23:24, 24 марта 2023Мир

Байден перепутал Канаду с Китаем

Президент США Байден перепутал Канаду с Китаем
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Pool / Reuters

Президент США Джо Байден перепутал Канаду с Китаем во время выступления перед канадским парламентом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня я аплодирую Китаю за то, что они выступили... Извините, я аплодирую Канаде. Вы понимаете, что я думаю о Китае. Но не будем пока об этом», — сказал американский лидер.

Ранее ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон заявил об ухудшении состояния здоровья Байдена. Журналист посчитал, что политик теряет способность говорить. По его мнению, доказательством этому служат многочисленные оговорки Байдена во время его выступлений.

В конце декабря американский журнал Newsweek представил список наиболее крупных ошибок, которые допустил американский лидер в 2022 году. Первой из восьми ошибок президента США в 2022 году журнал назвал оговорку, когда он перепутал украинцев и иранцев, что «быстро стало вирусным».

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Марина Совина
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