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13:16, 25 марта 2023Ценности

Дуа Липа показала фигуру в бикини

Британская певица Дуа Липа показала фигуру в бикини с отдыха на Ямайке

Фото: Florion Goga / Reuters

Британская певица Дуа Липа поделилась с подписчиками откровенными кадрами с пляжа. Соответствующие снимки она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя знаменитость разместила фотографию, на которой она позирует в разноцветном бикини с цветочным принтом. При этом волосы поп-исполнительницы распущены, а на ее лице отсутствует макияж. В то же время на другом изображении она запечатлена с собранными в гладкий пучок волосами в сетчатом лонгсливе, надетом поверх белого купальника.

Известно, что Липа отправилась в путешествие на Ямайку. Подписчики восхитились внешним видом певицы, которая показала фигуру на упомянутых фото.

В ноябре Дуа Липа 2022 года также поделилась новыми снимками в откровенном наряде. Знаменитость снялась в прозрачном платье-сетке розового цвета, которое оголяло часть ее груди. При этом видно, что на лиф пришиты аппликации в виде героя мультфильма «Спанч Боб» Патрика Стара.

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Майя Пономаренко
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