Боррель не стал называть китайский план по Украине полностью пророссийским

Глава дипломатии ЕС Боррель не стал называть план КНР по Украине полностью пророссийским

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель не стал называть китайский план урегулирования украинского кризиса пророссийским. Об этом он заявил в разговоре с журналистами Financial Times, на которых ссылается РИА Новости.

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что предложенное Пекином решение «не является достаточным». При этом мирный план КНР, по его словам, нельзя назвать стопроцентно пророссийским.

В феврале 2023 года МИД Китая представил план мирного урегулирования на Украине. Документ состоит из 12 пунктов, его ключевые моменты — возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скептически относится к предложенному КНР плану мирного урегулирования. Он добавил, что Киев не получал никаких предложений о посредничестве или организации переговоров со стороны Пекина.