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11:57, 25 марта 2023Мир

Боррель не стал называть китайский план по Украине полностью пророссийским

Глава дипломатии ЕС Боррель не стал называть план КНР по Украине полностью пророссийским

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель не стал называть китайский план урегулирования украинского кризиса пророссийским. Об этом он заявил в разговоре с журналистами Financial Times, на которых ссылается РИА Новости.

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что предложенное Пекином решение «не является достаточным». При этом мирный план КНР, по его словам, нельзя назвать стопроцентно пророссийским.

В феврале 2023 года МИД Китая представил план мирного урегулирования на Украине. Документ состоит из 12 пунктов, его ключевые моменты — возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скептически относится к предложенному КНР плану мирного урегулирования. Он добавил, что Киев не получал никаких предложений о посредничестве или организации переговоров со стороны Пекина.

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Олег Давыдов
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