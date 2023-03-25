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15:07, 25 марта 2023Мир

Байден порассуждал об отношениях с Ираном на фоне обстрелов американских военных

Президент Байден: США не ищут конфликта с Ираном, но готовы защищать своих граждан

Фото: Blair Gable / Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден на фоне обстрелов американских военных в Сирии заявил, что в Вашингтоне не ищут конфликта с Ираном, передает РИА Новости.

Рассуждая об отношениях двух стран, он отметил, что США готовы решительно защищать своих граждан. «Дабы не возникло никакой ошибки, США не ищут конфликта с Ираном, но готовы решительно защищать своих граждан. Это — именно то, что было сделано прошлой ночью», — сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Американский лидер подчеркнул, что США намерены прилагать все усилия по противодействию терроризму на Ближнем Востоке совместно с союзниками.

До этого официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что США не ищут конфликта с Ираном, однако готовы «быстро и решительно» отвечать на атаки, как та, что произошла в Сирии.

Ранее стало известно, что ударом беспилотника был убит американский гражданский специалист, а также ранены шестеро военнослужащих США. По словам Райдера, удары, которые Вашингтон нанес минувшей ночью, говорят, что Штаты серьезно относятся к защите личного состава.

24 марта глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что США нанесли авиаудары по формированиям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в ответ на атаку иранского беспилотника по базе коалиции в провинции Хасака на северо-востоке Сирии.

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Анна Щербакова
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