Байден порассуждал об отношениях с Ираном на фоне обстрелов американских военных

Президент Байден: США не ищут конфликта с Ираном, но готовы защищать своих граждан

Президент Соединенных Штатов Джо Байден на фоне обстрелов американских военных в Сирии заявил, что в Вашингтоне не ищут конфликта с Ираном, передает РИА Новости.

Рассуждая об отношениях двух стран, он отметил, что США готовы решительно защищать своих граждан. «Дабы не возникло никакой ошибки, США не ищут конфликта с Ираном, но готовы решительно защищать своих граждан. Это — именно то, что было сделано прошлой ночью», — сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Американский лидер подчеркнул, что США намерены прилагать все усилия по противодействию терроризму на Ближнем Востоке совместно с союзниками.

До этого официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что США не ищут конфликта с Ираном, однако готовы «быстро и решительно» отвечать на атаки, как та, что произошла в Сирии.

Ранее стало известно, что ударом беспилотника был убит американский гражданский специалист, а также ранены шестеро военнослужащих США. По словам Райдера, удары, которые Вашингтон нанес минувшей ночью, говорят, что Штаты серьезно относятся к защите личного состава.

24 марта глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что США нанесли авиаудары по формированиям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в ответ на атаку иранского беспилотника по базе коалиции в провинции Хасака на северо-востоке Сирии.