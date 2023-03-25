В Пентагоне раскрыли позицию США по эскалации конфликта с Ираном

Представитель Пентагона Райдер заявил, что США не ищут конфликта или эскалации с Ираном

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не ищут конфликта с Ираном, но намерены «быстро и решительно» отвечать на атаки, как та, что произошла в Сирии. Позицию Вашингтона он раскрыл во время брифинга, видеотрансляция опубликована на сайте военного ведомства.

«В Сирии мы сфокусированы на миссии разгрома ИГИЛ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация) и продолжим на ней фокусироваться. Мы не ищем конфликта с Ираном, мы не ищем эскалации с Ираном», — заявил он.

Накануне ударом беспилотника был убит американский гражданский специалист, а также ранены шестеро военнослужащих США. По словам Райдера, удары, которые Вашингтон нанес минувшей ночью, говорят, что Штаты серьезно относятся к защите личного состава.

«Мы ответим быстро и решительно, если они окажутся под угрозой», — добавил представитель Пентагона.

24 марта глава Пентагона Ллойд Остин рассказал, что США нанесли авиаудары по формированиям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в ответ на атаку иранского беспилотника по базе коалиции в провинции Хасака на северо-востоке Сирии.

26 февраля американские военные также нанесли авиаудары по инфраструктуре ополчения, поддерживаемого Ираном и находящегося на территории Сирии. В результате авиаудара погибли не менее 17 человек. В Пентагоне пояснили, что удары были ответом на недавние атаки против представителей США и коалиции в Ираке.