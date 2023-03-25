Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:10, 25 марта 2023Мир

В Пентагоне раскрыли позицию США по эскалации конфликта с Ираном

Представитель Пентагона Райдер заявил, что США не ищут конфликта или эскалации с Ираном

Фото: mpi34 via www.imago-images.de/www.imago-images.de / Global Look Press

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не ищут конфликта с Ираном, но намерены «быстро и решительно» отвечать на атаки, как та, что произошла в Сирии. Позицию Вашингтона он раскрыл во время брифинга, видеотрансляция опубликована на сайте военного ведомства.

«В Сирии мы сфокусированы на миссии разгрома ИГИЛ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация) и продолжим на ней фокусироваться. Мы не ищем конфликта с Ираном, мы не ищем эскалации с Ираном», — заявил он.

Накануне ударом беспилотника был убит американский гражданский специалист, а также ранены шестеро военнослужащих США. По словам Райдера, удары, которые Вашингтон нанес минувшей ночью, говорят, что Штаты серьезно относятся к защите личного состава.

Материалы по теме:
«США серьезно просчитались» Экономист Джеффри Сакс — о причинах конфликта на Украине и о том, как его закончить
«США серьезно просчитались»Экономист Джеффри Сакс — о причинах конфликта на Украине и о том, как его закончить
24 января 2023
Израиль атаковал военные объекты Ирана. Может ли конфликт на Ближнем Востоке перерасти в большую войну?
Израиль атаковал военные объекты Ирана.Может ли конфликт на Ближнем Востоке перерасти в большую войну?
31 января 2023

«Мы ответим быстро и решительно, если они окажутся под угрозой», — добавил представитель Пентагона.

24 марта глава Пентагона Ллойд Остин рассказал, что США нанесли авиаудары по формированиям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в ответ на атаку иранского беспилотника по базе коалиции в провинции Хасака на северо-востоке Сирии.

26 февраля американские военные также нанесли авиаудары по инфраструктуре ополчения, поддерживаемого Ираном и находящегося на территории Сирии. В результате авиаудара погибли не менее 17 человек. В Пентагоне пояснили, что удары были ответом на недавние атаки против представителей США и коалиции в Ираке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В ДНР обвинили Запад в подталкивании Киева к контрнаступлению
Советник Пушилина объяснил усиление обстрелов городов в ДНР из РСЗО
В Румынии призвали перестать поддерживать Украину
22-летний украинский боксер погиб в зоне спецоперации
Советник Пушилина назвал чудовищной мобилизацию на востоке Украины
В Пентагоне раскрыли позицию США по эскалации конфликта с Ираном
В Краматорске и Славянске произошли взрывы
Байден оценил сближение России и Китая
Советник Пушилина сообщил о предпосылках для оперативного окружения Авдеевки
Байден пообещал продолжить давить на Россию с помощью санкций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.