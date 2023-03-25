Живший на две семьи мужчина из Дагестана застрелил свою жену

Живший на две семьи мужчина из Дагестана в ходе конфликта застрелил свою супругу

Житель Дагестана, живший на две семьи, в ходе конфликта застрелил свою жену. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

По информации издания, в пятницу, 24 марта, в больницу Новолакского района Дагестана неизвестный привез тело 37-летней местной жительницы с огнестрельными ранениями грудной клетки. После этого он скрылся, однако полицейским удалось установить личность мужчины — им оказался 37-летний супруг погибшей.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, который успел вернуться домой, и изъяли у него орудие преступления — пистолет Макарова. Известно, что женщина скончалась еще до попадания в медицинское учреждение.

«Предварительно установлено, что он на протяжении двух лет живет на две семьи. На этой почве у него с покойной часто возникали конфликты. В ходе очередного скандала, переросшего в драку, разозлившись, мужчина выстрелил в жену», — рассказали в МВД.

В декабре 2022 года в Иркутской области мужчина застрелил из ревности жену, воспитывающую четверых детей.