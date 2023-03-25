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17:04, 25 марта 2023Среда обитания

Стало известно о срочной продаже Джиганом трехэтажного особняка в Подмосковье

Mash: Джиган срочно продает трехэтажный особняк в подмосковном поселке за 200 млн рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Рэпер Джиган срочно продает трехэтажный особняк в элитном подмосковном поселке «Шато соверен» за 200 миллионов рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По информации издания, внутри дома имеются кинотеатр, тренажерный зал, хамам, гараж на две машины, гостиная с камином, кабинет, около 10 комнат, несколько гардеробов, постирочная и семь санузлов. На территории особняка исполнителя есть дом для гостей на 250 квадратных метров, открытый бассейн, беседки, зона барбекю и детская площадка. Кроме того, там еще располагаются пять мест для автомобилей.

Объявление о продаже появилось на фоне данных о расставании Джигана с блогершей Оксаной Самойловой после повторной свадьбы.

19 марта сам рэпер рассказал, что переехал от жены и четырех детей, поскольку ему в подобных условиях было неудобно писать новый альбом. Джиган отметил, что в доме была слишком шумная обстановка. Также супругу не устраивали его гости.

В феврале сообщалось, что Джиган попал в психиатрическую клинику. Предположительно, музыкант находился в частном московском учреждении «Роса».

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Анна Щербакова
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