Медведев призвал перестать экранизировать произведения писателя Бориса Акунина

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал перестать экранизировать книги известного российского писателя Бориса Акунина из-за его позиции по поводу нынешней политики государства. Политика цитирует РИА Новости.

«Он уехал, он проклинает страну, проклинает специальную военную операцию, соответственно, проклинает наши Вооруженные силы и ребят, которые сражаются. В то же время наши средства массовой информации и компании продолжают ставить произведения по его книжкам», — высказался Медведев, добавив при этом, что считает Акунина талантливым писателем.

В октябре прошлого года Акунин рассказал, что его имя убрали с афиш Российского академического молодежного театра (РАМТ) в Москве и Александринского театра в Санкт-Петербурге. По словам драматурга, убрать его имя с афиш от худрука РАМТ Алексея Бородина потребовали власти.

До этого книги писателя убрали из магазина «Молодая Гвардия». В начале июня Акунин разместил в своем Telegram-канале пост под названием «12-й том истории Российского государства», в котором проанализировал нынешнюю геополитическую ситуацию.