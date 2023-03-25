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22:42, 25 марта 2023Мир

Эрдоган проведет переговоры с Зеленским

Представитель Эрдогана Калын заявил о его планах провести переговоры с Зеленским
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Iranian Presidency / Globallookpress.com

Представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в интервью телеканалу NTV рассказал о планах главы государства провести телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

По его словам, в субботу, 25 марта, Эрдоган созвонился с российским лидером Владимиром Путиным.

«Ожидается, что переговоры состоятся и с господином Зеленским», — заявил Калын, отметив, что лидеры двух стран планируют обсудить урегулирование ситуации на Украине.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о срыве наступления украинских войск в районе города Орехов в Запорожской области. Он уточнил, что российские военнослужащие поразили около 25 целей, Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли потери убитыми и ранеными около 550 человек.

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Марина Совина
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