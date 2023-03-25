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14:37, 25 марта 2023Наука и техника

Ученые нашли способ диагностировать болезнь Альцгеймера по глазам

Американские ученые нашли способ диагностировать болезнь Альцгеймера по сетчатке глаза

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Американские ученые нашли способ диагностировать болезнь Альцгеймера с помощью осмотра глаз. Об этом сообщает портал FoxNews.

Работники Медицинского центра Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе обнаружили, что человеческий глаз может показывать ранние сигналы данной распространенной формы деменции задолго до того, как симптомы станут очевидными. Исследователи проанализировали глаза и ткань мозга 86 умерших пациентов, у которых были диагностированы когнитивные нарушения.

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Согласно отчету, в сетчатке пациентов с болезнью Альцгеймера присутствовало избыточное количество бета-амилоида 42 — белка, который образует «бляшки», накапливающиеся в мозгу людей с упомянутым недугом. Кроме того, сетчатка содержала клетки, называемые микроглией, которые также появляются у людей при прогрессировании данного заболевания.

«Полученные результаты могут привести к разработке методов визуализации, которые позволят медикам диагностировать болезнь Альцгеймера раньше и точнее, а также отслеживать ее прогрессирование неинвазивно, исследуя глаза пациента», — подчеркнул один из авторов научной работы Коронио-Хамауи.

В сентябре 2021 года кандидат биологических наук Александр Панчин допустил развитие болезни Альцгеймера после перенесенного COVID-19. По его словам, исследователи уже доказали, что после коронавируса у некоторых пациентов ухудшается память, а также когнитивные способности.

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Майя Пономаренко
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