Советник Пушилина сообщил о предпосылках для оперативного окружения Авдеевки

Советник врио главы ДНР Гагин сообщил о предпосылках для оперативного окружения Авдеевки

Cоветник врио главы Донецкой народной республике (ДНР) Ян Гагин в беседе с РИА Новости сообщил, что на сегодняшний день есть все условия для того, чтобы взять Авдеевку в оперативное окружение.

По его словам, предпосылки к этому уже есть, поскольку российские военные ведут там примерно такую же работу, как по опыту Соледара и Артемовска (украинское название — Бахмут) — перерезают транспортные артерии, через которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) может снабжать свою группировку в городе.

Также Гагин заявил, что украинская группировка войск уже сейчас рискует попасть в окружение, аналогичное Артемовску и Соледару.

Ранее глава пресс-центра сил обороны таврического направления ВСУ Алексей Дмитрашковский заявил, что ситуация в Авдеевке в будущем может стать схожей с Артемовском. До этого сообщалось, что российские войска проводят наступательную операцию северо-западнее Авдеевки, пытаясь взять в кольцо город.