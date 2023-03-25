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14:58, 25 марта 2023Бывший СССР

Российская артиллерия нанесла удар по ВСУ под Херсоном

Российская артиллерия уничтожила технику и солдат ВСУ под Херсоном
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская артиллерия в ночь с 24 на 25 марта 2023 года нанесла удар по скоплению солдат и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Новорайск в Херсонской области. Как отмечает неназванный источник РИА Новости, в результате этого противник понес потери.

«Ночью по стоянке автомобильной техники одного из подразделений ВСУ, в районе населенного пункта Новорайск, был нанесен артиллерийский удар, в результате которого потери противника составили: пять единиц автомобильной техники, восемь погибших военных ВСУ, десять раненых», — приводит информагентство слова своего собеседника.

Источник также заявил, что в районе херсонского поселка городского типа Белозерка была уничтожена гаубица 2С1 «Гвоздика» с боекомплектом. При этом погибли пятеро военнослужащих ВСУ.

Тем временем Украине предрекли нехватку БМП Bradley в достаточном для контрнаступления количестве. Автор материала Крис Осборн считает, что это негативно скажется на масштабных сражениях и удержании территорий.

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Олег Давыдов
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