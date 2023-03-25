Врач объяснила возникновение бессонницы

Врач Демьяновская сообщила, что причиной бессонницы является сбой в синтезе мелатонина

Кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в беседе с RT объяснила возникновение бессонницы.

Специалист пояснила, что организм живет по биологическим часам, то есть в соответствии с циркадными ритмами. «Этими циклами управляют гормоны, и главный из них мелатонин — гормон сна, который вырабатывается в головном мозге», — сказала она.

Врач подчеркнула, что синтез мелатонина зависит от освещенности. По ее словам, почти 70 процентов этого гормона вырабатывается в темное время суток.

Демьяновская отметила, что бессонница возникает при сбое в синтезе мелатонина. Она сообщила, что уровень этого гормона может снизиться из-за стресса, нарушения режима дня и правил гигиены сна.

Врач посоветовала спать именно в темном помещении, поскольку мелатонин вырабатывается исключительно в темноте. Также она отметила, что чай и кофе могут подавлять выработку гормона сна. В связи с этим она порекомендовала употреблять эти напитки в первой половине дня.

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