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07:56, 25 марта 2023Забота о себе

Врач объяснила возникновение бессонницы

Врач Демьяновская сообщила, что причиной бессонницы является сбой в синтезе мелатонина

Фото: Kinga Howard / Unsplash

Кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в беседе с RT объяснила возникновение бессонницы.

Специалист пояснила, что организм живет по биологическим часам, то есть в соответствии с циркадными ритмами. «Этими циклами управляют гормоны, и главный из них мелатонин — гормон сна, который вырабатывается в головном мозге», — сказала она.

Врач подчеркнула, что синтез мелатонина зависит от освещенности. По ее словам, почти 70 процентов этого гормона вырабатывается в темное время суток.

Демьяновская отметила, что бессонница возникает при сбое в синтезе мелатонина. Она сообщила, что уровень этого гормона может снизиться из-за стресса, нарушения режима дня и правил гигиены сна.

Врач посоветовала спать именно в темном помещении, поскольку мелатонин вырабатывается исключительно в темноте. Также она отметила, что чай и кофе могут подавлять выработку гормона сна. В связи с этим она порекомендовала употреблять эти напитки в первой половине дня.

Ранее дерматолог-трихолог Юлия Галлямова предупредила об опасных последствиях сна с мокрыми волосами. Если не высушить вечером волосы и лечь спать, влажность на подушке приведет к переохлаждению и, как следствие, развитию неврита и отита, заявила она.

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Марина Совина
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