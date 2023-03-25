Послу КНР в Японии перед возвращением домой отказали во встрече с премьером

Kyodo: послу КНР в Японии перед отъездом домой отказали во встрече с премьером Кисидой

Япония отказала китайскому послу Кун Сюанью в встрече с премьер-министром Фумио Кисидой перед возвращением дипломата в Китай. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Как отмечает агентство, отмену встречи объяснили загруженным графиком Кисиды. Уточняется, что случай нетипичен — обычно главы правительств Японии всегда проводят прощальные встречи с послами . В то же время, глава японского МИД Есимаса Хаяси встретился с уходящим со своего поста послом КНР.

20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с трехдневным визитом. По итогам переговоров главы государств подписали два совместных документа — заявление о планах экономического сотрудничества и соглашение о планах углубления партнерства.

21 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл в Киев, где у него была запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.