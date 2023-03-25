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06:10, 25 марта 2023Россия

Российские войска уничтожили польскую САУ Krab в ДНР

Бигма заявил, что российские военные на Северском направлении уничтожили польскую САУ Krab

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Российские военные на Северском направлении уничтожили САУ Krab польского производства, а в районе Георгиевки в Донецкой народной республике (ДНР) — советскую гаубицу Д-20. О действиях войск сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

«Огнем реактивной системы залпового огня "Град" вражеская артиллерийская установка была уничтожена вместе с расчетом», — заявил он.

Помимо этого, гаубичная батарея второго армейского корпуса уничтожила наблюдательный пункт и огневую позицию противника в виде орудия и минометного расчета из состава 81-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В ходе контрбатарейной борьбы в районе промзоны населенного пункта Георгиевка расчетами батареи САУ "Мста-С" артиллерийского подразделения соединения Южного военного округа уничтожено артиллерийское орудие ВСУ Д-20 вместе с расчетом», — также добавил Бигма.

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В 2022 году Польша безвозмездно передала Украине 18 гаубиц Krab. Данная техника была поставлена из запасов Войска польского.

24 марта депутат Европарламента от Польши Иоахим Брудзинский в своем обращении к Еврокомиссии заявил, что Варшава играет критическую роль в обеспечении безопасности всего Евросоюза и НАТО в силу своего геополитического положения. По его словам, это особенно актуально в условиях конфликта России и Украины. В связи с этим, Польша продолжает развивать свой оборонный потенциал.

Брудзинский отметил, что в будущем расходы на польскую армию будут еще больше увеличены, чтобы гарантировать безопасность граждан.

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Марина Совина
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