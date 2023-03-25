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18:23, 25 марта 2023Ценности

59-летняя Лолита показала несовершенства фигуры в нижнем белье

59-летняя певица Лолита показала несовершенства фигуры в нижнем белье

Фото: @lolitamilyavskaya

Российская певица Лолита Милявская показала фигуру на новом откровенном видео. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

59-летняя знаменитость снялась в нижнем белье в зеркале ванной комнаты. На размещенных кадрах видно оголенное тело артистки без фильтров и фотошопа. В конце ролика Милявская подтянула спортивные штаны бренда Adidas, чтобы скрыть несовершенства фигуры, а именно, жировые складки на боках.

«Проверенный способ убрать бока — просто штаны подтянуть и все нормально. Можно идти чистить зубы», — высказалась певица в видео.

В январе Лолита также похвасталась фигурой в купальнике. На опубликованных кадрах исполнительница позировала на фоне моря, сидя на шезлонге. На ней был надет слитный купальник черного цвета, оформленный кружевным верхом. Ее образ дополняли платок с золотистыми узорами, солнцезащитные очки и часы.

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Майя Пономаренко
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