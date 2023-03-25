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12:26, 25 марта 2023Экономика

Медведев порассуждал о судьбе ушедших из России компаний

Зампред СБ Медведев: многие товары ушедших компаний попадают в РФ по параллельному импорту

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Ушедшие из России иностранные компании уже жалеют о своем решении. Об этом заявил в интервью журналистам заместитель председателя Совета Безопасности (СБ) Дмитрий Медведев, рассуждая о их судьбе, передает РИА Новости.

Он отметил, что большая часть товаров на российском рынке присутствует. Они попадают в страну по параллельному импорту, пояснил политик.

«Они точно пожалеют по одной простой причине, потому что большинство потребительских товаров и недорогих, и весьма дорогих на рынке присутствуют, только эти компании ничего с этого не получают», — сказал Медведев.

Зампред Совбеза разъяснил, что товары, попадающие в Россию по серому импорту, меняют стоимость. Значительная часть вещей приходит в страну с разными издержками, иногда дороже становится, отметил он.

По мнению Медведева, это свидетельствует о том, что не все иностранные компании до конца ушли из России.

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Анна Щербакова
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