Путин заявил о бессмысленности обследования ниток «Северных потоков»

Путин заявил, что России нет смысла обследовать нитки «Северных потоков» после слов Дании

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал что Москве уже нет смысла обследовать нитки «Северных потоков», отметив, что представители Дании уже заявили, что там нет опасности новых взрывов.

Он пояснил, что оператора «Северного потока-2» — компанию Nord Stream 2 AG — готовы пригласить для проведения проверки, однако при этом дали понять, что не нуждаются в услугах российских специалистов. «Ну, я думаю, что сейчас уже и нет смысла туда нам залезать, поскольку нам одна из стран НАТО, в данном случае Дания, сказала, что они уже обследовали», — заявил российский лидер.

Путин добавил, что Москва хотела обследовать нитки газопроводов не для того, чтобы уличить кого-то в диверсии, а чтобы убедиться в том, что не будет новых взрывов.

Ранее он заявил, что полностью согласен с выводами американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша по диверсиям на «Северных потоках».