49-летняя Хайди Клум появилась на публике без макияжа

Немецкая супермодель Хайди Клум появилась на публике без макияжа и восхитила фанатов

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум появилась на публике без макияжа и восхитила поклонников. Соответствующие комментарии появились на Daily Mail.

49-летняя знаменитость прошлась по улицам Лос-Анджелеса в черном свитере, синих джинсах прямого кроя со множеством карманов и оверсайз-пальто серого цвета. В качестве обуви она выбрала лоферы на платформе, а в руках держала сумку в тон образу. Манекенщица также надела очки, а от мейкапа и укладки отказалась.

Читатели издания оценили внешний вид телезвезды в комментариях под размещенными кадрами. «Она выглядит моложе без макияжа», «Просто красотка», «Люблю Хайди за натуральность», «Мне нравится ее естественность», — высказывались многочисленные фанаты.

Ранее в марте Хайди Клум вышла в свет в наряде ливанского бренда Georges Hobeika, и его высмеяли в сети, сравнив с костюмом персонажа детской телепередачи «Улица Сезам». Для выхода в свет Клум выбрала желтое платье, оформленное объемными цветами с тонкими длинными лепестками, которые прикрывали туловище и верхнюю часть бедер, образуя шар.