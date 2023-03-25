Между Польшей и Германией увидели нарастающий конфликт

Политолог Коньков заявил, что Польша бросает вызов Германии внутри иерархии ЕС

Сегодня очевидно, что Польша бросает вызов Германии внутри иерархии Евросоюза. О нарастающем конфликте между двумя европейскими странами в разговоре с «Лентой.ру» рассказал кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова Александр Коньков.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с обвинениями в адрес Германии. Он заявил, что власти этой страны не оказали достаточной поддержки Украине. По мнению польского премьера, Германии следовало бы направить Киеву больше оружия и боеприпасов. Политик отметил, что свои претензии он высказывал непосредственно канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.

Польша издавна ведет подковерные интриги и находится в состоянии незримого конфликта с Германией Александр Коньков политолог

«Сегодня после того, как об Германию вытирают ноги все кому не лень, и когда Германия своими руками разрывает все свои связи, которые способствовали ее национальным интересам, в первую очередь с Россией, Польша ведет себя абсолютно по-шакальи и пытается урвать свои куски. Потому что у нее исторический зуб не только на нашу страну, но и на Германию», — сообщил Коньков.

Политолог отметил, что противоречия между Германией и Польшей на сегодняшний день носят подковерный характер. Но все в большей степени они становятся заметными и актуальными.

«То, что Польша выискивает все новые предлоги для того, чтобы предъявлять все новые претензии Германии — это видно уже невооруженным глазом. Я напомню, что в последнее время Варшава активно ставит вопрос о репарациях еще за Вторую мировую войну», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Коньков рассказал, что Польша использует разные поводы для того, чтобы критиковать поведение Германии как в экономике, так и в политике.

Поддержка Украины в данном случае является одним из наиболее горячих поводов Александр Коньков политолог

«Также совершенно очевидно, что Польша бросает вызов Германии внутри иерархии ЕС. Потому что Германия на протяжении всех последних десятилетий была очевидным лидером Европейского союза», — заключил политолог.

24 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что Польша прорабатывает возможность нарастить производство боеприпасов для Киева. Он констатировал, что сейчас во всех странах Европы не хватает боеприпасов.

5 марта немецкий канцлер Олаф Шольц сообщил, что за последний год общий объем помощи Украине со стороны Германии составил около 14 миллиардов евро, что сделало ее самым большим донором Киева в континентальной Европе.