Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:27, 25 марта 2023Мир

Между Польшей и Германией увидели нарастающий конфликт

Политолог Коньков заявил, что Польша бросает вызов Германии внутри иерархии ЕС

Фото: Ilona Lablaika / Shutterstock / Fotodom

Сегодня очевидно, что Польша бросает вызов Германии внутри иерархии Евросоюза. О нарастающем конфликте между двумя европейскими странами в разговоре с «Лентой.ру» рассказал кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова Александр Коньков.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с обвинениями в адрес Германии. Он заявил, что власти этой страны не оказали достаточной поддержки Украине. По мнению польского премьера, Германии следовало бы направить Киеву больше оружия и боеприпасов. Политик отметил, что свои претензии он высказывал непосредственно канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.

Польша издавна ведет подковерные интриги и находится в состоянии незримого конфликта с Германией

Александр Коньковполитолог

«Сегодня после того, как об Германию вытирают ноги все кому не лень, и когда Германия своими руками разрывает все свои связи, которые способствовали ее национальным интересам, в первую очередь с Россией, Польша ведет себя абсолютно по-шакальи и пытается урвать свои куски. Потому что у нее исторический зуб не только на нашу страну, но и на Германию», — сообщил Коньков.

Политолог отметил, что противоречия между Германией и Польшей на сегодняшний день носят подковерный характер. Но все в большей степени они становятся заметными и актуальными.

«То, что Польша выискивает все новые предлоги для того, чтобы предъявлять все новые претензии Германии — это видно уже невооруженным глазом. Я напомню, что в последнее время Варшава активно ставит вопрос о репарациях еще за Вторую мировую войну», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Коньков рассказал, что Польша использует разные поводы для того, чтобы критиковать поведение Германии как в экономике, так и в политике.

Поддержка Украины в данном случае является одним из наиболее горячих поводов

Александр Коньковполитолог

«Также совершенно очевидно, что Польша бросает вызов Германии внутри иерархии ЕС. Потому что Германия на протяжении всех последних десятилетий была очевидным лидером Европейского союза», — заключил политолог.

Материалы по теме:
В Германии планировали убить канцлера Олафа Шольца. Кто стоит за попыткой госпереворота и почему их план провалился?
В Германии планировали убить канцлера Олафа Шольца.Кто стоит за попыткой госпереворота и почему их план провалился?
15 декабря 2022
«Евросоюзу будет тяжело» Германия призывает расширить и реформировать ЕС. К чему это приведет?
«Евросоюзу будет тяжело»Германия призывает расширить и реформировать ЕС. К чему это приведет?
19 декабря 2022
НАТО получил полный контроль над безопасностью Европы. Как альянс повлияет на политику ЕС и ход конфликта на Украине?
НАТО получил полный контроль над безопасностью Европы.Как альянс повлияет на политику ЕС и ход конфликта на Украине?
18 января 2023

24 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что Польша прорабатывает возможность нарастить производство боеприпасов для Киева. Он констатировал, что сейчас во всех странах Европы не хватает боеприпасов.

5 марта немецкий канцлер Олаф Шольц сообщил, что за последний год общий объем помощи Украине со стороны Германии составил около 14 миллиардов евро, что сделало ее самым большим донором Киева в континентальной Европе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алена Шевченко
Обсудить
Последние новости
Между Польшей и Германией увидели нарастающий конфликт
В Петербурге водитель с почти сотней нарушений сбил двух детей на переходе
Москвич десять лет прожил с почти не открывающимся ртом из-за ошибки врачей
Тухель прокомментировал назначение главным тренером «Баварии»
Медведев поддержал пиратское распространение западной музыки и фильмов
Олланд рассказал о попытках предотвращения спецоперации на Украине
Байден порассуждал об отношениях с Ираном на фоне обстрелов американских военных
Эрдоган поблагодарил Путина за продление Черноморской зерновой сделки
В Киеве обвинили Зеленского в неоправданных потерях
Российская артиллерия нанесла удар по ВСУ под Херсоном
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.