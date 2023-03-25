Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:49, 25 марта 2023Россия

Путин уличил Запад в попытке повлиять на переговоры с Си Цзиньпином

Путин заявил, что Запад хотел сорвать переговоры России с Китаем поставками снарядов Киеву

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что западные страны сделали объявление о намерении поставить Украине снаряды, в том числе с обедненным ураном, в то же время, когда он проводил переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве. Он уличил их в том, что таким образом те пытались сорвать переговоры лидеров двух стран либо повлиять на них.

Он пояснил, что в тот день, когда он обсуждал с Си Цзиньпином положительные стороны китайского плана урегулирования на Украине, стало известно о том, что Запад передаст Киеву миллион снарядов. На следующий день, по словам главы государства, незадолго до их встречи с прессой было объявлено о планах Великобритании поставить Украине снаряды с обедненным ураном.

«Как будто специально это сделали западники для того, чтобы как-то или переговоры наши сорвать, или повлиять на них, я даже не знаю зачем», — заявил Путин, выразив мнение, что это было сделано специально.

Ранее российский президент рассказал об ответе на возможную поставку Киеву снарядов с обедненным ураном. Он отметил, что у Москвы есть сотни тысяч таких зарядов, но их пока не применяли.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Запорожской области заявили о срыве масштабного наступления украинских войск
Боец группы «Вагнер» рассказал о работе артиллерии на артемовском направлении
Путин рассказал про обсуждение мирного плана Китая по Украине с Си Цзиньпином
Путин объяснил дружеские отношения России и Китая
Эрдоган проведет переговоры с Зеленским
Росздравнадзор проверит случай с высадкой матери с задыхающимся сыном из скорой
Турция оценила возможность срыва сделки по F-16 с США
В Совфеде оценили заявление экс-советника ЦРУ о действиях США при крахе Украины
Организаторы чемпионата мира по боксу объяснили ошибку с гимном России
Россия призвала страны ООН к сотрудничеству по диверсии на «Северных потоках»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.