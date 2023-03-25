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17:25, 25 марта 2023Россия

В Госдуме предупредили о риске после исчезновения «Оземпика» из России

Депутат Леонов заявил, что детям придется менять терапию после исчезновения «Оземпика»

Фото: myskin / Shutterstock / Fotodom

Детям-диабетикам придется менять терапию после исчезновения иностранного препарата «Оземпик» из России, этот процесс может занять длительное время. О таком риске предупредил в эфире радиостанции «Говорит Москва» зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Депутат отметил, что в России активно занимались переводом пациентов на отечественный инсулин. По этой причине ситуация с прекращением поставок «Оземпика» не должна стать критичной, заметил Леонов.

«Подобрать инсулин для тех, кто страдает сахарным диабетом первого типа, достаточно сложно, не каждый инсулин может подходить, вплоть до производителя. Нужно будет переходить на другие инсулины, это будет занимать определенный период времени, и это должно будет происходить под контролем врачей», — разъяснил он.

По его данным, в России больным детям старались выписывать инсулины западных производителей, зарекомендовавших себя на фармацевтическом рынке.

Ранее в Росздравнадзоре сообщили, что препарат от диабета «Оземпик» будет поставляться в Россию до декабря 2023 года.

До этого датская фармацевтическая компания Novo Nordisk объявила о прекращении поставок в Россию «Оземпика».

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Анна Щербакова
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