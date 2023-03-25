Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:25, 25 марта 2023Силовые структуры

На экс-преподавателя ВШЭ завели уголовное дело по статье о фейках о ВС России

ТАСС: СК возбудил дело о дискредитации ВС России против экс-профессора ВШЭ Сонина

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

Следователи возбудили уголовное дело о распространении фейков о российской армии в отношении 51-летнего экс-преподавателя Высшей школы экономики (ВШЭ) Константина Сонина. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета (СК) РФ Юлия Иванова, пишет ТАСС.

По данным ведомства, экономиста, профессора Чикагского университета и бывшего проректора ВШЭ подозревают в совершении преступления, предусмотренного пунктом «д» частью 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»).

Согласно данным СК, с апреля по июль 2022 года мужчина в своем Telegram-канале размещал публикации с фейками о российской армии. «Мужчина выкладывал публикации в своем канале, находясь за пределами РФ. В настоящее время рассматривается вопрос об объявлении фигуранта в розыск», — подчеркнули в ведомстве.

В марте в отношении жителя Рязанской области возбудили уголовное дело за распространение дискредитирующих сведений об армии России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин заявил об ответе России на поставку Киеву снарядов с обедненным ураном
Танцы «Человека-паука» в вагоне московского метро попали на видео
МИД России пообещал жесткий ответ на высылку российских дипломатов из Германии
В Донецке сработала система ПВО
На экс-преподавателя ВШЭ завели уголовное дело по статье о фейках о ВС России
Путин прокомментировал протесты против пенсионной реформы Франции
Путин заявил о бессмысленности обследования ниток «Северных потоков»
Гашек назвал ложью заявления IIHF об отстранении сборной России
Путин заявил о развитии военно-промышленного комплекса в России
Путин согласился с выводами Херша по диверсиям на «Северных потоках»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.