На экс-преподавателя ВШЭ завели уголовное дело по статье о фейках о ВС России

ТАСС: СК возбудил дело о дискредитации ВС России против экс-профессора ВШЭ Сонина

Следователи возбудили уголовное дело о распространении фейков о российской армии в отношении 51-летнего экс-преподавателя Высшей школы экономики (ВШЭ) Константина Сонина. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета (СК) РФ Юлия Иванова, пишет ТАСС.

По данным ведомства, экономиста, профессора Чикагского университета и бывшего проректора ВШЭ подозревают в совершении преступления, предусмотренного пунктом «д» частью 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»).

Согласно данным СК, с апреля по июль 2022 года мужчина в своем Telegram-канале размещал публикации с фейками о российской армии. «Мужчина выкладывал публикации в своем канале, находясь за пределами РФ. В настоящее время рассматривается вопрос об объявлении фигуранта в розыск», — подчеркнули в ведомстве.

В марте в отношении жителя Рязанской области возбудили уголовное дело за распространение дискредитирующих сведений об армии России.