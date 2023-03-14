Россиянина обвинили в дискредитации армии за анекдот

Житель Рязанской области стал фигурантом уголовного дела из-за анекдота об армии России

В отношении жителя Рязанской области возбудили уголовное дело за распространение дискредитирующих сведений об армии России. Основанием для этого стал размещенный мужчиной в соцсети «ВКонтакте» анекдот, сообщил адвокат россиянина Андрей Курятников в интервью РБК.

Дело возбуждено 24 февраля по части 1 статьи 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России») Уголовного кодекса (УК). По версии следствия, мужчина опубликовал анекдот 9 ноября. В этот день министр обороны России Сергей Шойгу приказал отвести войска с правого берега Днепра, на котором расположен Херсон.

Сам фигурант подтвердил размещение анекдота на своей странице. Россиянин отметил, что таким образом он выразил свое личное отношение к событиям вокруг Украины.

Часть 1 статьи 280.3 УК России предусматривает наказание в виде штрафа размером от 100 до 300 тысяч рублей, а также лишение свободы на срок до трех лет. Эта статья предусматривает административную преюдицию: возбудить уголовное дело можно лишь в отношении человека, который в течение года уже привлекался к ответственности за совершение аналогичного деяния. За совершение нарушения в первый раз предусмотрена административная ответственность (статья 20.3.3. КоАП России).

В феврале Генпрокуратура России направила в суд дело в отношении писателя Дмитрия Глуховского, обвиняемого в дискредитации российской армии. По версии обвинения, автор книги «Метро 2033» разместил в соцсетях публикации о военных преступлениях, якобы совершенных российскими военнослужащими на Украине.