Французский генерал раскритиковал заявления Украины насчет помощи Запада

Генерал Тренкан: Киев должен перестать жаловаться на недостаток помощи от Запада

Украина должна перестать жаловаться на недостаток западной помощи и призывать больше граждан страны в армию. Иначе Киев должен прекратить военные действия и срочно перейти к переговорам, рассказал французский генерал Доминик Тренкан в эфире телеканала LCI.

«К Западу предъявляют требования, и часто Украина критикует Запад: вы поставляете недостаточно оружия, недостаточно денег и так далее», — отметил он.

Генерал во время интервью сравнил нынешнюю Украину и Францию в начале Первой мировой войны. По словам Тренкана, при сопоставимом населении в 1914 году на фронт отправились четыре миллиона человек, в то время как на Украине сейчас — около 300 тысяч. Военный назвал это большим разрывом.

Также генерал назвал «избирательными» меры Украины по мобилизации населения. Тренкан указал, что в стране не призывают мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

Ранее журналист Кристоф Ваннер заявил, что оперативно-тактические ракеты ATACMS, включенные США в пакет военной помощи Украине, не способны изменить ход российско-украинского конфликта.

Также ранее стало известно, что Германия может тайно поставить дальнобойные ракеты Taurus Вооруженным силам Украины.