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22:11, 22 февраля 2023Силовые структуры

Дело писателя Глуховского о дискредитации армии направили в суд

Генпрокуратура направила в суд дело писателя Глуховского о дискредитации Российской армии
Дмитрий Глуховский

Дмитрий Глуховский. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

Генеральная прокуратура России направила в Басманный суд Москвы уголовное дело писателя Дмитрия Глуховского (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) о дискредитации Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба ведомства.

Глуховский обвиняется в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. По версии следствия, в период с 10 марта по 10 мая 2022-го он, находясь за границей, разместил на своих страницах в социальных сетях публикации «о якобы совершении военнослужащими ВС РФ умышленных обстрелов и бомбардировок жилых домов, школ и больниц, массовых убийств мирных жителей и изнасилований несовершеннолетних украинских школьниц в ходе проведения специальной военной операции на территории Донецкой народной республики и Украины».

Писатель объявлен в международный розыск, суд в отношении него заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Поскольку возможность участия Глуховского в процессе отсутствует, судебное разбирательство будет проведено без него.

7 октября 2022 года Минюст признал Глуховского иноагентом. В декабре Замоскворецкий суд Москвы признал это решение законным.

Дмитрий Глуховский известен как автор книги «Метро 2033» о Москве, пережившей ядерный взрыв. Первая версия романа из 13 глав была опубликована в интернете в 2003 году, каждая глава сопровождалась саундтреком. В 2005 году книга была издана в печатной версии. Роман снискал коммерческий успех, по его мотивам была создана видеоигра «Metro 2033» для Xbox 360 и PC. Среди других работ Глуховского — «Метро 2034», «Пост», «Метро 2035», а также «Будущее», «Текст» и «Сумерки».

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Марина Совина
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