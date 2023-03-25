В Совфеде оценили заявление экс-советника ЦРУ о действиях США при крахе Украины

Пушков назвал верными слова экс-советника ЦРУ о действиях Запада в случае краха Украины

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале оценил заявление экс-советника ЦРУ Джеймса Рикардса о действиях США в случае краха Украины, который, по его словам, неизбежен из-за нехватки боеприпасов для Вооруженных сил страны (ВСУ). По его мнению, подобные соображения о ЦРУ о геополитической катастрофе для Запада являются верными.

Сенатор отметил, что западные страны закрывают глава на возможность такого исхода кризиса и обещают оказывать поддержку Киеву вплоть до финальной победы.

При этом, по его словам, западные страны не имеют стратегии выхода из сложившейся ситуации и отбрасывают любые поиски стратегии ее разрешения.

«Словно Запад ставит на кон свое собственное будущее ради Украины, объективно ему ненужной и неспособной ничего дать, кроме огромных проблем и угроз», — заключил Пушков.

Ранее бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс выразил мнение, что крах Украины в нынешнем конфликте неизбежен из-за острой нехватки боеприпасов в ВСУ. По его словам, это может спровоцировать страны Запада, в частности, США на определенные действия, к примеру, на прямой конфликт с Россией.

