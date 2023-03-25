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21:26, 25 марта 2023Бывший СССР

В Донецке сработала система ПВО

Мэр Донецка Кулемзин сообщил об обстреле ВСУ Калининского района города

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Калининский район города. По его словам, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

«По уточненной информации, в Калининском районе сработал комплекс противовоздушной обороны», — сообщил градоначальник, не приведя каких-либо данных о пострадавших и разрушениях.

Он также выразил благодарность российским военным, которые помогают защищать регион.

Ранее стало известно, что частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» перебросила резервы и начала штурм центра Артемовска (украинское название — Бахмут). Отмечается, что бои продолжаются в районе Центрального рынка и вдоль улиц Базарная и Независимости, куда командование «Вагнера» дополнительно перебросило семь штурмовых групп. В то же время на улицах Мариупольская и Садовая идут уличные стрелковые бои.

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Марина Совина
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