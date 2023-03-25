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19:07, 25 марта 2023Бывший СССР

ЧВК «Вагнер» начала штурм центра Артемовска

Частная военная компания «Вагнер» перебросила резервы и начала штурм центра Артемовска

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» перебросила резервы и начала штурм центра Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Согласно публикации, на данный момент продолжаются бои в районе Центрального рынка и вдоль улиц Базарная и Независимости, куда командование «Вагнера» дополнительно перебросило семь штурмовых групп. В то же время на улицах Мариупольская и Садовая идут уличные стрелковые бои.

При этом на перекрестке улицы Мариупольская и переулка 1-й Бирюковский Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются контратаковать. «В районе Ивановского массированное нашествие "вагнеров"», — говорится в размещенном посте.

Ранее стало известно, что бойцы ЧВК «Вагнер» ведут мощный штурм в Артемовске. Сообщается, что на город наступает значительное количество российских военных.

По словам командующего украинскими сухопутными войсками генерала Александра Сырского, ВСУ в скором времени планируют перейти к контрнаступлению в Артемовске, воспользовавшись якобы усталостью ЧВК «Вагнер».

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Карина Черных
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