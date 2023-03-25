Пьяный россиянин забил сожительницу насмерть табуретом

Сахалинец забил сожительницу насмерть табуретом во время застолья

44-летний житель Углегорска забил 37-летнюю сожительницу насмерть табуретом во время застолья. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета по Сахалинской области.

Инцидент произошел в квартире дома по улице Приморской. По версии следствия, ночью сахалинец употреблял алкоголь в компании возлюбленной. Во время застолья между сожителями возникла ссора, и женщина произнесла оскорбительные фразы. Разозлившийся сахалинец схватил табуретку и несколько раз ударил ей по голове потерпевшей.

Женщина скончалась на месте от закрытой черепно-мозговой травмы. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.

Ранее в Челябинске 39-летний мужчина решил убить 18-летнюю дочь своей сожительницы. Он стал душить потерпевшую руками и проводом, а мать в этот момент удерживала руки дочери, чтобы та не могла сопротивляться. Затем пара спрятала тело погибшей в мусорном контейнере.