В Германии увидели «российский след» во взрывах на «Северных потоках»

Немецкий сайт T-online заявил о якобы причастности РФ к диверсиям на «Северных потоках»

Продолжающееся расследование взрывов на газопроводах «Северные потоки» может вывести специалистов на «российский след». Об этом сообщает немецкое онлайн-издание T-online.

В материале утверждается, что незадолго до взрывов корабли ВМФ России «под строгим прикрытием» действовали с мини-подводной лодкой на борту вблизи «Северных потоков» с отключенной системой, предназначенной для передачи информации о местоположении. Так, пишет издание, три «подозрительных» корабля покинули российскую военно-морскую базу в Калининграде в ночь на 21 сентября 2022 года и отправились в район будущих взрывов на газопроводах. Издание при этом ссылается на заявление Минобороны России от 21 сентября 2022 года, в котором говорится о выполненных подводных стрельбах пловцами отряда спецназначения Балтийской военно-морской базы.

T-online указывает, что ключевую роль в операции могло сыграть российское спасательное судно для транспортировки подводных лодок СС-750. Издание предполагает, что на борту корабля могли находиться мини-субмарина АС-26, которая спасает экипаж при ЧП, а также оборудование, необходимое для размещения взрывных устройств на трубопроводах.

При этом авторы публикации подчеркивают, что данные о якобы причастности России к диверсиям на газопроводах основаны на предположениях и расследование до сих пор продолжается.

Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что президент США Джо Байден отдал приказ на подрыв российских газопроводов «Северный поток» в качестве наказания канцлера ФРГ Олафа Шольца, который ранее отказывался от поставок оружия в интересах Украины.