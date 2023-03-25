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04:30, 25 марта 2023Наука и техника

Первый полет американского корабля Starliner с экипажем на борту отложили

В НАСА отложили первый полет американского корабля Starliner с экипажем на борту

Фото: Joel Kowsky / NASA / AP

Первый полет американского космического корабля Starliner с экипажем на борту отложен, сообщила в Twitter заместитель администратора НАСА по космическим операциям Кэти Людерс. Об этом сообщает SpaceNews.

По ее словам, в настоящее время НАСА совместно со специалистами Boeing оценивают готовность Starliner к полету с экипажем, который состоится после завершения туристической миссии Axiom Mission 2, запуск которой намечен на начало мая.

Людерс добавила, что точные сроки запуска Starliner с экипажем будут объявлены в ближайшее время. Ранее пуск корабля планировалось провести в конце апреля.

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Издание со ссылкой на источники утверждает, что предполетные проверки пилотируемого космического корабля потребовали больше времени, чем планировалось изначально.

В августе менеджер коммерческой программы полетов НАСА Стив Стич заявлял, что первый пилотируемый полет американского космического корабля Starliner к Международной космической станции может состояться в феврале 2023 года.

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Иван Потапов
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